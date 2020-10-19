В Москве систему QR-кодов распространят на салоны красоты и магазины
Московские власти решили распространить «антикоронавирусную» систему QR-кодов, введенную для посетителей баров и ночных клубов, на салоны красоты и непродовольственные магазины
Московские власти решили распространить «антикоронавирусную» систему QR-кодов, введенную для посетителей баров и ночных клубов, на салоны красоты и непродовольственные магазины.
Вице-мэр и глава городского департамента Алексей Немерюк в интервью рестаратору Дмитрию Левицкому заявил, что если система регистрации для входа в ночные заведения окажется успешной, то ее могут распространить и на салоны красоты и непродовольственную розницу.
«Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», - отметил столичный чиновник.
Московские власти считают систему QR-кодов альтернативой полному закрытию предприятий.
С 19 октября посетителям ночных клубов и баров нужно отправить СМС на номер 7377, либо отсканировать специальный QR-код в помещении. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирус, то уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Этим людям также предложат сдать тест на COVID-19.