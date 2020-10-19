Алексей Навальный раскритиковал президента США за отсутствие реакции на его отравление
Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ публично осудить его отравление веществом из группы «Новичок», производство которого было запрещено
Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ публично осудить его отравление веществом из группы «Новичок», производство которого было запрещено.
Российский политик назвал «чрезвычайно важным», чтобы каждый выступил против применения химического оружия в 21 веке.
В интервью CBS News Алексей Навальный заявил, что в отличие от лидеров Франции и Германии президент США не осудил действия тех, кто причастен к его отравлению.
Отметим, что за отсутствие реакции на отравление Алексея Навального Дональда Трампа осудил его соперник на выборах президента США Джо Байден. «Его молчание - соучастие», - заявил политик.
Напомним, что в связи с отравлением Алексея Навального веществом из группы «Новичок» власти Евросоюза ввели санкции против одной организации и шести россиян, включая главу ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.