Президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха
Ереван давно приостановил процесс признания независимости Нагорного Карабаха, чтобы не усложнять переговорный процесс с Азербайджаном по урегулированию конфликта из-за республики
Власти Армении готовы признать независимость республики Нагорный Карабах, но при условии если власти Азербайджана откажутся идти путем переговоров.
Президент Армении Армен Саркисян в интервью «Коммерсанту» заявил, что Ереван давно приостановил процесс признания независимости Нагорного Карабаха, чтобы не усложнять переговорный процесс с Азербайджаном по урегулированию конфликта из-за республики.
Саркисян пояснил, что непризнание Ереваном независимости Карабаха связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Однако если Азербайджан при поддержке Турции откажется от переговоров, то Армения пойдет на признание независимости региона.
Президент Армении также отметил, что в случае нерешения проблемы конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в «намного более трагичную и масштабную войну».