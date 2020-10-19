Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19
Властям Великобритании рекомендовали «немедленно» ввести в стране трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавирус
Властям Великобритании рекомендовали «немедленно» ввести в стране трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавирус.
Член правительственной научной консультативной группы Джереми Фаррар заявил агентству Reuters, что действующие многоуровневые ограничения не приведут к заметному снижению скорости передачи вируса и не предотвратят новые заражения.
Фаррар считает необходимым ужесточить карантинные меры на национальном уровне. Специалист считает, что при условии оказания надлежащей финансовой поддержки со стороны государства локдаун позволит сбросить показатели заражений, защитить и подготовить службы здравоохранения и спасти жизни. Откладывание локдауна только лишь усугубит и продлит кризис.
Ранее в Англии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации была введена трехуровневая система ограничений. Первый применяется в регионах со средним уровнем раcпространения инфекции, второй — с высоким, третий — с очень высоким.