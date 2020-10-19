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19 октября 2020, 06:23

Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19

Властям Великобритании рекомендовали «немедленно» ввести в стране трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавирус

Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19
Фото: Twitter

Властям Великобритании рекомендовали «немедленно» ввести в стране трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавирус.

Член правительственной научной консультативной группы Джереми Фаррар заявил агентству Reuters, что действующие многоуровневые ограничения не приведут к заметному снижению скорости передачи вируса и не предотвратят новые заражения.

Фаррар считает необходимым ужесточить карантинные меры на национальном уровне. Специалист считает, что при условии оказания надлежащей финансовой поддержки со стороны государства локдаун позволит сбросить показатели заражений, защитить и подготовить службы здравоохранения и спасти жизни. Откладывание локдауна только лишь усугубит и продлит кризис.

Ранее в Англии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации была введена трехуровневая система ограничений. Первый применяется в регионах со средним уровнем раcпространения инфекции, второй — с высоким, третий — с очень высоким.

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