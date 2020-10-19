Москвичей предупредили о тотальных проверках соблюдения масочного режима в транспорте
В московском общественном транспорте с 19 октября будет значительно усилен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Фото: smartik.ru
В московском общественном транспорте с 19 октября будет значительно усилен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В Дептрансе Москвы сообщили, что проверки будут проводиться на всех станциях метрополитена. Помимо этого, сотрудники полиции будут проводить рейды по вагонам.
Аналогичные меры будут приниматься в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД (Московские центральные диаметры).
Московские власти обратились к гражданам с призывом не игнорировать требование носить маску и перчатки в транспорте и общественных местах, а также отказаться от поездки в случае недомогания.
В мэрии напомнили, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режимов составляет 5 тысяч рублей.