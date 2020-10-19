В действиях экс-мэра Норильска усмотрели халатность во время аварии на ТЭЦ-3
Следственный комитет усмотрел признаки халатности в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина во время происшествия с утечкой нефтепродуктов на ТЭЦ-3, которая принадлежит компании НТЭК
Следственный комитет усмотрел признаки халатности в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина во время происшествия с утечкой нефтепродуктов на ТЭЦ-3, которая принадлежит компании НТЭК (входит в «Норильский никель»).
Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что в ходе расследования причин аварии на ТЭЦ-3 и крупной утечки топлива в почву и водоемы был проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых главой Норильска Ахметчиным Р. В.
Содержание переписки мэра свидетельствует о преступной халатности со стороны чиновника, которая выразилась в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекла существенное увеличение размера причиненного вреда окружающей среде.
Авария на ТЭЦ-3, в результате которой в почву и водоемы попало около 20 тысяч тонн дизельного топлива, произошла 29 мая 2020 года. Ринат Ахметчин ушел в отставку в июле текущего года из-за недоверия к нему краевых властей. Перед этим чиновник обвинил власти Красноярского края в занижении в несколько раз статистики по заражениям коронавирусом.