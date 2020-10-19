Власти Подмосковья потратят 49 млн рублей на мониторинг реакции пользователей соцсетей на их работу
Главное управление по информационной политике Московской области выделило 49,4 млн рублей на закупку лицензии на программное обеспечение для мониторинга реакции СМИ и пользователей соцсетей на ключевые информационные поводы
Главное управление по информационной политике Московской области выделило 49,4 млн рублей на закупку лицензии на программное обеспечение для мониторинга реакции СМИ и пользователей соцсетей на «ключевые информационные поводы и сообщения о деятельности властей».
Согласно тендерной заявке, опубликованной на портале госзакупок, программное обеспечение должно обеспечить на основе данных о действиях пользователей соцсетей в отношении конкретных сообщений СМИ или в отношении сообщений других пользователей в соцсетях оценку уровня их «распространения и резонансности».
ПО будет интегрировано в Единую информационную систему учета и анализа сообщений в СМИ и интернет-блогах (ЕИСМИ).
Мониторинг затронет соцсети vk.com; facebook.com; odnoklassniki.ru; twitter.com; instagram.com; YouTube.com; Telegram; WhatsApp; Viber. Степень резонансности того или иного сообщения будет определяться количеством лайков, репостов и комментариев пользователей.