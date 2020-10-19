Российские борцы ММА поддержали чеченца, убившего учителя в пригороде Парижа
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев высказались в поддержку 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который обезглавил учителя колледжа во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев высказались в поддержку 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который обезглавил учителя колледжа во французском городе Конфлан-Сент-Онорин. Педагога молодой человек убил за демонстрацию школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Журналист Александр Лютиков сообщил, что Зелим Имадаев в своем Instagram-сторис назвал Абдулака Анзорова героем, а Альберт Дураев отметил в личном аккаунте, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Через некоторые время оба спортсмена удалили свои сторис.
Лютиков успел заскринить сторис борцов ММА и сделал пост из этих скринов, однако администрация Instagram удалила публикацию журналиста, усмотрев в ней «насилие и опасные организации». Сейчас скрины сторис Имадаева и Дураева доступны в Telegram-канале «Двач».
Убийство учителя было совершено вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя возле колледжа, убил его и обезглавил. Убийца педагога был ликвидирован при задержании.
Французская полиция сообщила, что преступление совершил выходец из Чеченской республики, который родился в Москве и в малолетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.