19 октября 2020, 00:32
Британские ученые назвали еще один симптом заражения коронавирусом
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. Этим симптомом является изменение слуха
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. Этим симптомом является изменение слуха.
Специалисты выяснили, что некоторые пациенты с подтвержденным коронавирусом жаловались на тиннитус (звон или шум в ушах). Причем у некоторых пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, шум в ушах перерастал в потерю слуха.
Британские ученые призвали врачей обращать больше внимания на подобные проявления коронавирусной инфекции.
Напомним, что наиболее часто встречающимся симптомом коронавирусной инфекции считается потеря обоняния.