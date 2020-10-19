19 октября 2020, 00:02
В Калмыкии на берег водохранилища выбросило мертвую рыбу
Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. О происшествии сообщили в соцсетях местные жители
Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. О происшествии сообщили в соцсетях местные жители.
Так, в Instagram была опубликована видеозапись, на которой запечатлен берег водоема, вдоль которого лежит мертвая рыба. Пользователь соцсети сообщил, что на берегу стоит «ужасный» запах от разлагающейся рыбы.
Местные жители предполагают, что причиной произошедшего могли стать выбросы с заводов и фабрик в Волгограде.