18 октября 2020, 17:25
Сити-менеджер Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. COVID-19 у чиновника выявили в конце сентября. Он был госпитализирован с пневмонией
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
COVID-19 у чиновника выявили в конце сентября. Он был госпитализирован с пневмонией.
Агентство «Крыминформ» сообщает, что официально причиной смерти Ивана Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусом.
59-летний Иван Имгрунт занял должность сити-менеджера Ялты осенью 2019 года.