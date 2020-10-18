Из законопроекта о Конституционном суде исчез пункт об особом мнении судьи
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в закон «О Конституционно суде РФ», которые запрещают публикацию особого мнению судей
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в закон «О Конституционно суде РФ», которые запрещают публикацию особого мнению судей.
Согласно действующему законодательству, судья Конституционного суда при несогласии с решением большинства своих коллег может выразить свое мнение в отдельном документе. Особое мнение конкретного судьи публикуется вместе с решением КС РФ по тому или иному делу.
Особое мнение хотя и не имеет юридической силы, но может оказывать влияние на дальнейшее развитие законотворчества и применение права.
Примечательно, что что изначально в законопроекте говорилось, что особое мнение судьи «подлежит размещению на сайте Конституционного суда вместе с решением КС», однако ко второму чтению документа в Госдуме эта формулировка пропала, сообщает РБК.
Теперь особое мнение судей начнут приобщать к протоколу заседания и хранить вместе с ним. При этом сами судьи «не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться».