18 октября 2020, 10:40
В Баренцевом море затонуло пассажирское судно. Три человека пропали без вести
На судне находилось 10 человек - пассажиры и члены экипажа. Семерых удалось спасти, остальные пока считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются
В Баренцевом море перевернулось и затонуло маломерное судно с пассажирами. Несколько человек пропали без вести.
В Следственном комитете сообщили РИА Новости, что маломерное судно «Юбилейный» затонуло 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области.
На судне находилось 10 человек - пассажиры и члены экипажа. Семерых удалось спасти, остальные пока считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
По предварительным данным, причиной кораблекрушения стали нарушения со стороны управлявшего судном лица. Судно ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло.