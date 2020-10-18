Туристов оштрафовали на миллион рублей за отказ сообщить результаты теста на COVID-19
Жителей Москвы оштрафовали на миллион рублей за нарушение требования об обязательном тестировании на коронавирус после возвращения из поездки за границу
Жителей Москвы оштрафовали на миллион рублей за нарушение требования об обязательном тестировании на коронавирус после возвращения из поездки за границу. Все оштрафованные туристы не передали властям в установленные сроки результаты анализа на COVID-19 через портал госуслуг.
В московском управлении Роспотребнадзора напомнили, что с 1 августа прилетающие из других стран граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или в поликлинике, после чего в течение 72 часов внести данные на портале ЕПГУ.
В ведомстве сообщили, что по решениям судов 73 москвича получили штрафы на общую сумму 1 миллион 23 тысячи 500 рублей. По некоторым аналогичным делам решения пока не выносились.
В связи с нарушениями было направлено 2179 уведомлений о явке для составления административного протокола. Максимальный штраф за нарушение санитарных правил в период действия режима повышенной готовности составляет 300 тысяч рублей.