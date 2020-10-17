Минфин предложил сократить численность сотрудников МВД на 10%
Численность сотрудников МВД предлагается сократить на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу
Минфин России предложил реформировать силовой блок и сократить численность сотрудников Министерства внутренних дел на 10%.
В рамках реформы финансовое ведомство предлагает создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.
Численность сотрудников МВД предлагается сократить на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу.
Еще одно предложение связано с изменением соотношения количества начальников к количеству подчиненных. Функции ФСИН, ГФС и ФССП предлагается объединить в рамках единого правоохранительного органа, сообщают «Известия».
Предлагает Минфин и увеличить срок носки вещевого имущества и исключить из законодательной нормы обязательную индексацию «военных» пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.
В ведомстве подсчитали, что данная реформа сэкономит федеральному бюджету 20 млрд рублей в год.