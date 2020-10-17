17 октября 2020, 11:25
В России коронавирусом заразились еще 14 922 человека. 279 человек скончались
В России зарегистрировали 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1 384 235 человек
В России зарегистрировали 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1 384 235 человек.
За сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 279 человек. Всего за период пандемии умерли более 24 тысяч человек.
В Москве за сутки выявили 4 648 новых случаев заражения, в Московской области - 458, в Петербурге - 659, в Нижегородской области - 288, в Свердловской области - 227, в Ростовской области - 287, в Красноярском крае - 220, в Воронежской области - 224, в Архангельской области - 207.