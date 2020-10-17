Прокуратура добилась увольнения девяти чеченских чиновников, которые попали на госслужбу без образования
Прокуратура в ходе проверки установила, что руководством государственного органа Чечни на должности госслужбы назначались лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям
Генпрокуратура добилась увольнения девяти чиновников из органов власти Чеченской республики, которые попали на госслужбу без необходимого образования.
Прокуратура в ходе проверки установила, что руководством государственного органа Чечни на должности госслужбы назначались лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям. Несколько чиновников занимали государственные должности без необходимого образования и стажа работы.
Один из этих чиновников также возглавлял собственную фирму, то есть совмещал госслужбы и коммерческую деятельность, что запрещено российским законодательством.
Имена уволенных чиновников и их должности в Генпрокуратуре не сообщили.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что многие его родственники занимают руководящие должности в органах власти республики.
«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова. У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% - это рядовой состав с оружием в руках», - заявил тогда Рамзан Кадыров.