17 октября 2020, 00:15
Владимир Путин предложил поправку в Семейный кодекс о запрете признавать гей-браки, заключенные за границей
Президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, которые противоречат «основам правопорядка и нравственности»
Президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, которые противоречат «основам правопорядка и нравственности».
Данная поправка позволит избежать регистрации в РФ однополых браков, которые были заключены за границей.
В пояснительной записке отмечается, что статья 79 обновленной Конституции запрещает применение в России решений межгосударственных органов, если они основаны на противоречащих Конституции трактовках международных договоров, сообщают «Ведомости».
Напомним, ранее российские власти были вынуждены признать несколько гей-браков, заключенных за границей. Правда, в одном случае МВД позже аннулировало паспорта одной пары.