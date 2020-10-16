Главе «Аэрофлота» прочат отставку в начале 2021 года. К нему накопилось много вопросов
Генеральный директор крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев может покинуть занимаемую должность в начале 2021 года, хотя его контракт истекает только в 2023 году
Генеральный директор крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев может покинуть занимаемую должность в начале 2021 года, хотя его контракт истекает только в 2023 году. Официально Савельева отправят на пенсию (ему 68 лет), однако в реальности у Кремля накопилось к нему очень много вопросов, сообщает телеграмм-канал «Незыгарь».
Против нынешнего главы национального перевозчика сыграли резонансная авиакатастрофа с российским самолетом SSJ100 в родном «Аэрофлоту» аэропорту «Шереметьево», затянувшиеся проблемы с невыдачей багажа пассажирам летом 2019 года, несколько скандалов с перевозкой животных и арест заместителя Савельева Владимира Александрова по делу о хищении сотен миллионов рублей у авиакомпании.
Кроме того, власти крайне недовольны финансовыми показателями «Аэрофлота». Так, государственный авиагигант уже полгода уступает частному перевозчику S7 по числу перевезенных пассажиров. При этом «Аэрофлот» единственный получил возможность летать в страны СНГ и более 50 млрд рублей из бюджета в качестве государственной поддержки.
Виталий Савельев в свое оправдание заявил, что S7 летает не только из столичного «Домодедово», но и из новосибирского «Толмачево». Кроме того, на авиакомпанию распространяется постановление правительства № 1242 о субсидировании региональных перевозок внутри России не из Москвы. «Им помогают - они летают. А мы не можем. Более 240 машин из 360 встали на прикол», - посетовал топ-менеджер в беседе с РБК.
Впрочем, плохо финансовые дела идут только у «Аэрофлота». Сам Виталий Савельев живет на широкую ногу. Топ-менеджер владеет несколькими коттеджами и земельными участками в деревне Жаворонки Одинцовского района Московской области (три участка по 1316, 1349 и 1345 кв.м.), домом и участком в деревне Таганьково того же района (до 503 кв.м. и участок 1500 кв.м.) и квартирой в Одинцово площадью 292 кв.м. А недавно глава «Аэрофлота» порадовал себя за хорошую работу новеньким автомобилем Bentley Continental GT, сообщает «Момент истины».