«Роскомсвобода» обжаловала в суде указ мэра Москвы о передаче данных сотрудников на удаленке
«Вся отрасль, все работодатели уже однозначно выразились по этому указу», который нарушает закон о персональных данных, Трудовой кодекс и закон о предоставлении государственных и муниципальных услуг
«Роскомсвобода» подала иск в Мосгорсуд с требованием отменить указ мэра столицы Сергея Собянина о передаче городским властям номеров мобильных телефонов, транспортных карт и номеров автомобилей сотрудников, которые по просьбе властей были переведены на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.
Начальник юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал «МБХ медиа», что «вся отрасль, все работодатели уже однозначно выразились по этому указу», который нарушает закон о персональных данных, Трудовой кодекс и закон о предоставлении государственных и муниципальных услуг, которые закладывают принцип добровольности.
Однако мэрия под угрозой крупных штрафов и санкций заставляет работодателей без «какого-либо согласия и понятной цели сливать все данные о работниках».
Ранее представители IT-отрасли обращались с жалобой на указ Сергея Собянина в правительство. Они указали, что работодатели оказались в тупиковой ситуации. С одной стороны они нарушают закон, когда передают властям личные данные сотрудников без их согласия, а с другой стороны, рискуют получить крупные штрафы за невыполнение требований мэрии.
В свою очередь оппозиционные депутаты Мосгордумы попросили прокурора Москвы Дениса Попова проверить законность этого указа Сергея Собянина.