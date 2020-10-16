Юрист Екатерина Гордон пожаловалась на травлю из-за дела о разводе Марины и Артема Чайки
Известный юрист Екатерина Гордон некоторое время назад пожаловалась на травлю в социальных сетях и на федеральном телевидении. Появление дискредитирующих ее материалов адвокат связала с тем, что она представляет интересы Марины Чайки
Известный юрист Екатерина Гордон некоторое время назад пожаловалась на травлю в социальных сетях и на федеральном телевидении. Появление дискредитирующих ее материалов адвокат связала с тем, что она представляет интересы Марины Чайки – теперь уже бывшей супруги бизнесмена и одного из сыновей некогда очень влиятельного генпрокурора России Юрия Чайки Артема Чайки.
В интервью телеканалу «Дождь» Екатерина Гордон сообщила, что после того как она взялась за дело Марины Чайки, в соцсетях и СМИ стали появляться порочащие ее честь и деловую репутацию материалы. Гордон обвиняли в том, что она «вор, шарлатан, обираю бабушек, веду какие-то тренинги», а затем некие люди стали обзванивать ее клиентов и предлагать выкупить у них «какой-нибудь компромат» на юриста.
Екатерине Гордон даже был посвящен один из сюжетов на государственном телеканале «Россия 24». Юрист даже написала письмо первому заместителю гендиректора холдинга ВГТРК с жалобой натравлю.
Сама юрист уверена, что за всеми этими публикациями стоит бывший муж ее клиентки. «Я лично встретилась с Артемом Чайкой на одном из заседаний, он посещает Пресненский суд. Сказала: «Когда можно это закончить, по-моему, уже немножко перебор». Он мне сказал при свидетелях и при своей жене, что он еще не начал махать руками», - рассказала Гордон.
В свою очередь Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила своего юриста за смелость и призвала прекратить оказывать на нее давление. Женщина заявила, что «Артем Чайка подло и коварно использует безграничный ресурс власти своей семьи, давит на суды, запугивает адвокатов, к которым она обращалась».
Напомним, в июле текущего года Екатерина Гордон опубликовала видеообращение Марины Чайки, в котором та рассказала об угрозах влиятельного мужа отобрать у нее детей, а также попросила его вернуть ей паспорт и дать развод. Женщина также рассказала о том, что много лет подвергалась физическому насилию в семье.
Брак пары был расторгнут решением суда, однако бизнесмен и сын бывшего генпрокурора хочет, чтобы их младшая дочь жила с ним (всего у Марины и Артема Чайки четверо детей).