Западные спецслужбы сообщили, что за отравлением Навального стоит Вторая служба ФСБ
Спецслужбы Германии, Великобритании и Франции считают, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ России. При этом силовики не планировали убивать оппозиционера, а хотели его напугать
Спецслужбы Германии, Великобритании и Франции считают, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ России. При этом силовики не планировали убивать оппозиционера, а хотели его напугать.
Запад считает, что глава ФСБ Александр Бортников «оказывал поддержку» людям, которые имели отношение к отравлению Алексея Навального. Именно по этой причине Евросоюз ввел против главы спецслужбы первоначальные санкции.
Источники The Guardian утверждают, что за отравлением оппозиционера стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Сама же операция была задумана, чтобы сделать Навальному «недвусмысленное предупреждение и вынудить покинуть страну». Вещество из группы «Новичок» было выбрано силовиками намеренно.
Ранее западные спецслужбы сообщили, что боевой яд в виде порошка был подсыпан Алексею Навальному в чай, который он купил в аэропорту перед посадкой на рейс Томск – Москва. В самолете политику стало плохо, а пилоты экстренно посадили самолет в Омске. При этом перед посадкой поступило сообщение якобы о минировании омской воздушной гавани.
Позже врачи омской больницы «скорой помощи» заверили, что оппозиционер не был отравлен, а в кому он впал в результате нарушения обмена веществ. После транспортировки Навального в Германию местные военные вирусологи установили, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок», производство которого было запрещено.