Обвиняемый в коррупции чиновник из Минпромторга решил доказать свою невиновность с помощью выписки из казино
Бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин, обвиняемый в коррупции, решил доказать свою невиновность с помощью выписки из казино
Бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин, обвиняемый в коррупции, решил доказать свою невиновность с помощью выписки из казино. Защита чиновника утверждает, что названный следствием посредник проигрывал все деньги в казино.
Согласно материалам дела, Владимир Потапкин получил от местного лесопромышленника Александра Пудовкина в размере 80 млн рублей, а за это согласовал выделение его компании «Азия лес» субсидии на 500 млн рублей.
Следствие считает, что из-за этой субсидии государственный бюджет недосчитался около 9 млрд рублей на аренде леса. Владелец компании «Азия лес» рассказал на допросе, что перечислил 80 млн рублей взятки под видом процентных займов их общему с Потапкиным знакомому, юристу Антону Толмачеву.
Антон Толмачев уехал из России и был объявлен в розыск. Защита чиновника утверждает, что Толмачев проигрывал в казино все деньги, которые к нему попадали. Об этом знали все его знакомые, поэтому просто не могли назначить его посредником при получении взятки.
«Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, - это очень глупо», - заявил сам Потапкин, слова которого приводит РБК.
Адвокат Толмачева Александр Забейда добавил, что «посредник» страдал от лудомании (игромания), что было подтверждено медицинским заключением за полтора года до возбуждения дела. За три с половиной года Толмачев поставил в казино и букмекерских конторах в общей сложности 443,5 млн рублей, из которых примерно 283,7 млн он проиграл.