В отношении чиновников красноярского Минздрава возбудили дело из-за просроченных лекарств для льготников
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении чиновников красноярского Минздрава по факту закупки просроченных лекарств для льготников общей стоимостью 15 млн рублей
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении чиновников красноярского Минздрава по факту закупки просроченных лекарств для льготников общей стоимостью 15 млн рублей.
Уголовное дело в отношении «неустановленных» сотрудников краевого Минздрава возбуждено по статье «Халатность».
Согласно материалам следствия, сотрудники министерства в 2018 году заказали 1 725 упаковок лекарства для льготников на 30 млн рублей «без качественного и количественного определения его потребности».
Вследствие произведенных поставок препарата, без определения его потребности на медицинском складе по состоянию на март 2020 года осталась часть упаковок лекарства на общую сумму около 15 млн рублей. Срок годности этих лекарств истек в феврале 2020 года.