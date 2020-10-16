ФАС пообещала в два раза снизить стоимость лекарств от коронавируса
Федеральная антимонопольная служба пообещала снижение в два раза стоимости препарата фавипиравир, который применяется для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас розничная стоимость лекарства, содержащих фавипиравир, составляет от 8 до 12 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала снижение в два раза стоимости препарата фавипиравир, который применяется для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас розничная стоимость лекарства, содержащих фавипиравир, составляет от 8 до 12 тысяч рублей.
В ведомстве сообщили, что после включения лекарства в список жизненно важных (соответствующее решение уже приял премьер Михаил Мишустин – ред.), его предельная цена будет зарегистрирована и составит 5500 рублей без учета региональных надбавок (за упаковку из 50 таблеток). Например, с учетом московских надбавок после регистрации фавипиравир в рознице столицы будет стоить максимум 6875 рублей, сообщает РБК.
Напомним, ранее производители лекарств от коронавируса COVID-19 на основе фавипиравира в ответ на возмущение общественности по поводу высокой стоимости заявили, что цена на препарат вполне оправданна.