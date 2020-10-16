В Совете Федерации предложили заменить мигрантов гражданами, приговоренными к принудительным работам
Члены Совета Федерации предложили создать систему мер стимулирования предприятий, которые будут брать на работу осужденных к принудительным работам вместо мигрантов
Члены Совета Федерации предложили создать систему мер стимулирования предприятий, которые будут брать на работу осужденных к принудительным работам вместо мигрантов.
Сенатор Андрей Кутепов считает, что принудительные работы могут использоваться более широко, чем в настоящее время, а заявлений на такие работы значительно больше, чем возможности исправительных центров. По мнению сенатора, приговоренные к принудительным работам россияне вполне могут заменить гастарбайтеров, которые приезжают в Россию по квотам.
При наличии «достаточного количества неохваченных трудовых ресурсов» в системе ФСИН необходимо рассмотреть вопрос о привлечении мигрантов на предприятии лишь после того, как удалось обеспечить «трудовой функцией» граждан, которым суд назначил принудительные работы.
Данная инициатива, отметил сенатор, поможет решить вопрос с «проблемными» мигрантами.