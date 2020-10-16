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Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
16 октября 2020, 13:42

Глава правительства утвердил график праздничных выходных на 2021 год

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в 2021 году, из которого следует, что в следующем году у россиян будет семь длинных выходных и нерабочее 31 декабря

Глава правительства утвердил график праздничных выходных на 2021 год

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в 2021 году, из которого следует, что в следующем году у россиян будет семь длинных выходных и нерабочее 31 декабря.

Так, российские граждане будут отдыхать с 1 по 10 января 2021 года, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

В постановлении также отмечается, что поскольку 2 и 3 января 2021 года выпадают на субботу и воскресенье, то выходными днями также будут пятница 5 ноября (пятница) и 31 декабря (пятница). Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля.

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