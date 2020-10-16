Банк «Тинькофф» передумал продаваться компании «Яндекс»
Банк «Тинькофф» Олега Тинькова прекратил переговоры с «Яндексом» о своей продаже. Об этом говорится в официальном заявлении TCS Group на сайте Лондонской биржи
Банк «Тинькофф» Олега Тинькова прекратил переговоры с «Яндексом» о своей продаже. Об этом говорится в официальном заявлении TCS Group на сайте Лондонской биржи.
В «Тинькофф» при этом выразили надежду на продолжение сотрудничества с «Яндексом», а также пожелали ему успехов в построении бизнеса в будущем.
Источники журнала Forbes сообщают, что отказ от сделки связан с позицией Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе. Руководству «Яндекса» такое условие не понравилось.
После известия о прекращении переговоров между банком «Тинькофф» и «Яндексом» акции этих компаний начали дешеветь. Так, на московской бирже стоимость акций банка упала до 1796 рублей, потеряв около 5%. Стоимость акций «Яндекса» упала до 4640 рублей (на 2% меньше).