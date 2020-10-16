16 октября 2020, 12:37
В России зарегистрировали 15 150 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 15 150 зараженных. Общее число больных с начала пандемии составило 1 369 313 человек
Фото: Ura.ru
В России зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 15 150 зараженных. Общее число больных с начала пандемии составило 1 369 313 человек.
Число умерших от осложнений пациентов с коронавирусом увеличилось до 23 723 человек (плюс 232 человека за сутки).
В Москве выявили 5 049 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 448, в Петербурге – 647, в Нижегородской области – 285, в Свердловской области – 219, в Ростовской области – 285, в Воронежской области – 226.