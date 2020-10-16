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Экономика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
16 октября 2020, 12:28

Глава Минпромторга положительно оценил ослабление рубля на 20%

Глава Минпромторга России Денис Мантуров положительно оценил падение курса национальной валюты. Напомним, что с начала 2020 года российский рубль упал на 20% к американскому доллару

Глава Минпромторга положительно оценил ослабление рубля на 20%

Глава Минпромторга России Денис Мантуров положительно оценил падение курса национальной валюты. Напомним, что с начала 2020 года российский рубль упал на 20% к американскому доллару.

Министр заявил, что ослабление рубля «великолепно» для российских компаний, которые в значительной степени зависят от импорта. Денис Мантуров в интервью Bloomberg пояснил, что слабый рубль побуждает отечественные компании меньше полагаться на импорт.

Напомним, что доллар в России в январе 2020 года стоил 62 рубля, а на сегодняшний день официальный курс доллара составляет уже 77,9 рубля. Курс евро повысился до 9 рубля.

Bloomberg называет рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками.

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