16 октября 2020, 12:28
Глава Минпромторга положительно оценил ослабление рубля на 20%
Глава Минпромторга России Денис Мантуров положительно оценил падение курса национальной валюты. Напомним, что с начала 2020 года российский рубль упал на 20% к американскому доллару
Глава Минпромторга России Денис Мантуров положительно оценил падение курса национальной валюты. Напомним, что с начала 2020 года российский рубль упал на 20% к американскому доллару.
Министр заявил, что ослабление рубля «великолепно» для российских компаний, которые в значительной степени зависят от импорта. Денис Мантуров в интервью Bloomberg пояснил, что слабый рубль побуждает отечественные компании меньше полагаться на импорт.
Напомним, что доллар в России в январе 2020 года стоил 62 рубля, а на сегодняшний день официальный курс доллара составляет уже 77,9 рубля. Курс евро повысился до 9 рубля.
Bloomberg называет рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками.