Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества с лже-прокурорами
Сбербанк предупредил россиян о новой схеме обмана клиентов. Мошенники представляются сотрудниками прокуратуры и предлагают гражданам перевести деньги на некий специальный счет
Сбербанк предупредил россиян о новой схеме обмана клиентов. Мошенники представляются сотрудниками прокуратуры и предлагают гражданам перевести деньги на некий специальный счет.
Мошенник сообщает россиянину по телефону о проведении неких следственных действий в отношении сотрудников банка и предупреждает, что завтра ему позвонят из прокуратуры. Затем лже-прокурор убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который на самом деле принадлежит мошеннику.
В Сбербанке сообщили, что с начала текущего года сотрудники организации зафиксировали около 2,9 млн обращений клиентов о попытках мошенничества. По сравнению в 2019 годом количество жалоб на банковских мошенников выросло в два раза.
В Сбербанке также добавили, что в текущем году им удалось «спасти» 40 млрд рублей, принадлежащих клиентам.