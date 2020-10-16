Население России к 2020 году может сократиться на 352 тысячи человек
Население России к концу 2020 года может сократиться на 352,5 тысяч человек и на 1,2 млн человек до 2024 года. Такие данные содержатся в едином плане правительства по достижению национальных целей до 2030 года
Население России к концу 2020 года может сократиться на 352,5 тысяч человек и на 1,2 млн человек до 2024 года. Такие данные содержатся в едином плане правительства по достижению национальных целей до 2030 года.
В предыдущей версии этого единого плана указывалось, что по итогам 2020 года убыль составит 158 тысяч человек, а в новой версии - 352,5 тысячи человек. Хуже показатели были только в 2006 году, когда население страны сократилось на 373,9 тысячи человек.
Кроме того, ранее в прогнозе говорилось, что в 2021 году население России сократится на 81,5 тысячи человек, а затем перейдет к росту (в 2022–2024 годах соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тысячи человек). Теперь же в правительстве считают, что население будет сокращаться и в последующие годы. В 2021 году – на 290 тысяч человек, а 2022 году – на 238 тысяч человек, в 2023 году – на 189 тысяч человек, а в 2024 году – на 165 тысяч человек.