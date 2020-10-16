Пользователи карт Google смогут получать информацию о загруженности магазинов и парков
В Google сообщили, что функция Google Search On во время пандемии стала просто необходимой, так как она позволяет людям принимать более эффективные решения, куда и когда идти
Компания Google на фоне пандемии коронавируса предоставит пользователям своих карт по всему миру возможность смотреть загруженность магазинов и различных заведений.
В Google сообщили, что функция Google Search On во время пандемии стала просто необходимой, так как она позволяет людям принимать более эффективные решения, куда и когда идти.
Карты Google теперь будут показывать загруженность заведений, торговых точек, пляжей, парков и других мест на открытом воздухе. Информацию карты будут показывать непосредственно «по ходу движения» пользователя, чтобы узнать, насколько занято в данный момент то или иное место, его не нужно будет искать через поисковую строку в картах.
Более того, в Google пообещали, что пользователи карт смогут заранее узнать, какие меры по профилактике распространения COVID-19 принимает администрация того или иного заведения.