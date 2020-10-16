В Израиле полицейские взяли штурмом нарушившую карантин свадьбу
Силовики ворвались в дом и жестко задержали нескольких гостей свадьбы. Одного мужчину повалили на землю, а другу жениха разбили лицо. Видеозапись штурма была опубликована в интернете, после чего многие израильтяне раскритиковали полицейских за жестокость
В Израиле полицейские штурмом взяла свадьбу, организаторы и гости которой нарушили запрет на проведение массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.
Издание Daily Mail сообщает, что полицию вызвали соседи брачующихся. Они сообщили, что мероприятие нарушает допустимое ограничение на присутствие 20 человек на мероприятии.
Силовики ворвались в дом и жестко задержали нескольких гостей свадьбы. Одного мужчину повалили на землю, а другу жениха разбили лицо. Видеозапись штурма была опубликована в интернете, после чего многие израильтяне раскритиковали полицейских за жестокость.
Полицейские в свое оправдание заявили, что гости оказали сопротивление при задержании. Они бросались бутылками с маслом, на котором поскользнулся один из правоохранителей и порезался битым стеклом.
Тем не менее, глава МВД Израиля принес молодоженам и их гостям извинения.