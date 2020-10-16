МИД Германии назвал фигурантов «списка Навального» ответственными за отравление оппозиционера
Министерство иностранных дел Германии объяснило введение санкций против российских чиновников и силовиков их ответственностью за отравление оппозиционера Алексея Навального
Министерство иностранных дел Германии объяснило введение санкций против российских чиновников и силовиков их ответственностью за отравление оппозиционера Алексея Навального.
Глава ведомства Хайко Маас заявил, что российские госслужащие, попавшие в «список Навального», могут рассматриваться как «ответственные» за произошедшее с политиком.
Г-н Маас заявил, что эти санкции являются «сигналом для Москвы» от Европы. Министр добавил, что отравление Навального ядом «Новичок» «бросает тень» на отношения Евросоюза и России, а сам инцидент не мог остаться без последствий.
Напомним, санкции из-за отравления российского оппозиционера были введены против НИИ органической химии и технологии, главы ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух замов главы Минобороны Павла Попова и Алексея Криворучко.
К санкциям Евросоюза присоединились также власти Великобритании.