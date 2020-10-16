16 октября 2020, 08:21
Глава Подмосковья запретил коллективные танцы по ночам и караоке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с 17 октября запретил все развлекательные мероприятия в регионе с 00.00 до 08.00 часов в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с 17 октября запретил все развлекательные мероприятия в регионе с 00.00 до 08.00 часов в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.
Речь идет о запрете развлекательных мероприятий, под которыми понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия.
Также в Подмосковье приостановлено посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.
Работа салонов красоты, кинотеатров, музеев, бань, химчисток допускается «только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора».