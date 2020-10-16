Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Константина Котова на приговор
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу гражданского активиста Константина Котова на незаконное уголовное преследование. Напомним, активист был приговорен сначала к 4 годам за неоднократные нарушения правил проведения митингов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу гражданского активиста Константина Котова на незаконное уголовное преследование. Напомним, активист был приговорен сначала к 4 годам за неоднократные нарушения правил проведения митингов, а позже Мосгорсуд сократил ему срок до 1,5 лет.
Адвокат Николай Зборошенко сообщил ТАСС, что в жалобе Константин Котов оспаривает действия российских властей, которые предъявили ему «размытое» обвинение, не предоставили возможности подготовить защиту, ограничили адвокатов в предоставлении доказательств по делу и лишили его свободы за участие в мирных собраниях.
Напомним, 5 сентября 2019 года Тверской райсуд Москвы приговорил Константина Котова к 4 годам колонии общего режима за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов («дадинская статья»).
В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил Котову срок до полутора лет. Приговор активисту пересмотрели после того, как президент Владимир Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного вердикта.