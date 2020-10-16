В Кемеровской области произошло два землетрясения. На одной из шахт пострадали горняки
В администрации Таштагольского района сообщили, что в ночь на 16 октября было зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке «Новый Шерегеш»
В Кемеровской области на одной из шахт в результате землетрясения пострадали два горняка.
В администрации Таштагольского района сообщили, что в ночь на 16 октября было зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке «Новый Шерегеш».
Работники шахты были выведены на поверхность. Два горняка получили травмы – перелом ноги и ключицы. Оба шахтера госпитализированы, состояние оценивается как средней степени тяжести.
По данным геофизической службы РАН, первое землетрясение магнитудой 3 произошло примерно в 6 км южнее Шерегеша, а второе - в Таштагольском районе примерно в 7 км к юго-востоку от Шерегеша. Магнитуда составила 4,2, интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла, сообщает Znak.com.