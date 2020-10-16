16 октября 2020, 06:50
Правительство распорядилось оснастить камерами наблюдения все поезда дальнего следования
В постановлении кабинета министров говорится, что камеры наблюдения в поездах дальнего следования необходимы для обеспечения безопасности. Камеры должны быть установлены в пассажирском салоне (вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях
Российское правительство обязало железнодорожных перевозчиков установить средства видеонаблюдения в пассажирских салонах поездов дальнего следования.
В постановлении кабинета министров говорится, что камеры наблюдения в поездах дальнего следования необходимы для обеспечения безопасности. Камеры должны быть установлены в пассажирском салоне (вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях.
Помимо этого, видеокамерами должны быть оснащены кабина локомотива и пути прохода в его салон. Срок хранения видеозаписей должен составлять не менее 30 суток.
Напомним, что с 2023 года камерами наблюдения должны быть оснащены самолеты российских авиакомпаний.