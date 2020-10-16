Повышение акциза на табак приведет к росту рынка контрафактных сигарет
Повышение акциза на табачную продукцию в России, запланированное с 2021 года, может привести к наплыву на рынок контрафактных сигарет. Напомним, что российские власти решили за счет повышения акциза на табак возместить расходы бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией
Повышение акциза на табачную продукцию в России, запланированное с 2021 года, может привести к наплыву на рынок контрафактных сигарет. Напомним, что российские власти решили за счет повышения акциза на табак возместить расходы бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией.
В докладе Счетной палаты говорится, что рост ставок по налогам и сборам не всегда приводит к увеличению собираемости. В настоящее время потенциал повышения акциза на табачные изделия в России почти исчерпан, а повышение акциза может привлечь на рынок контрафактную продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), где ставки акциза ниже. В этом случае российский бюджет вовсе не будет получать поступлений, сообщает РБК со ссылкой на доклад аудиторов.
Напомним, что с 1 января 2021 года ставка по акцизу на табачные изделия вырастет на 20% вместо ранее запланированного повышения на 4%. Акциз на сигареты вырастет с 1996 до 2045 рублей за тысячу штук, что приведет к резкому подорожанию сигарет в России.