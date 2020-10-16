Мэрия Москвы под предлогом пандемии отказалась согласовать митинг против вырубки парка в Кунцево
Мэрия Москвы отказала инициативной группе граждан в проведении митинга в защиту парка на Ивана Франко, на месте которого собираются строить Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП)
Мэрия Москвы отказала инициативной группе граждан в проведении митинга в защиту парка на Ивана Франко, на месте которого собираются строить Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП).
Чиновники аргументировали отказ в проведении митинга действующим запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович сообщил «МБХ медиа», что еще в марте мэр Сергей Собянин принял решение о введении режима повышенной готовности, который не отменялся по сей день.
Жители Кунцево протестуют против реконструкции Северного дублера Кутузовского проспекта, из-за которой планируется вырубить парк с трехсотлетними дубами на улице Ивана Франко. Строители, у которых нет документов для проведения работ, сейчас пытаются установить бетонные блоки. Активисты пытаются препятствовать началу строительных работ и вырубке деревьев.