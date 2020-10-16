Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Санкт-Петербург
16 октября 2020, 02:37

Петербургский медцентр объявил закупку частей человеческих тел на 12,8 млн рублей

Медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге разместил заявку на покупку частей человеческого тела общей стоимостью 12,8 млн рублей. Медцентру нужны торсы, ноги и руки

Петербургский медцентр объявил закупку частей человеческих тел на 12,8 млн рублей

Медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге разместил заявку на покупку частей человеческого тела общей стоимостью 12,8 млн рублей. Медцентру нужны торсы, ноги и руки, сообщает «Интерфакс».

В списке указаны шесть замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 торса (шесть из них — с головами). В Центре имени Вредена указали, что части человеческих тел будут использоваться в качестве учебных пособий для будущих хирургов и травматологов.

Директор центра Рашид Тахилов сообщил, что такой заказ делается один раз в полтора-два года, и обычно материал поступает из-за границы.

Напомним, что ранее Санкт-Петербург потрясли два громких случая с убийствами и расчленением трупов. Так, в 2019 году был задержан профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил свою сожительницу, расчленил ее тело и пытался утопить останки в реке Фонтанка.

В 2020 году в северной столице задержали жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которая убила мужа из ревности, расчленила его и пыталась избавиться от трупа.

Материалы по теме
Дочернее предприятие «Газпрома» потратит 27,8 млн рублей на пять «Мерседесов»
Глава иркутского Минздрава ушла на больничный после задержания своего сына
Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до медиков и узнать результат теста на COVID-19
Сейчас на главной
Полуостров с пересохшим горлом
климат
Полуостров с пересохшим горлом
Запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%. Некоторые, например Межгорное, пересохли, качать из них воду для населения невозможно. Власти, пытаясь справиться с водным кризисом, играют и в другую игру — пытаются выбить из Москвы дополнительное финансировани
Анатолий Чубайс предложил вкладывать в венчурные фонды деньги пенсионеров
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс предложил вкладывать в венчурные фонды деньги пенсионеров
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил вкладывать деньги российских пенсионеров в стартапы, поскольку без этих денег никакого инновационного развития в стране не получится
Мои часы, моё богатство
доходы чиновников
Мои часы, моё богатство
Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о коллекции дорогостоящих часов мэра города Ильсура Метшина. Расследование основано на фотографиях чиновника, опубликованных пресс-службой мэрии и СМИ. Сотрудники штаба оценили коллекцию наручных часов мэра Казани в 120,5 млн рублей
В мире
Евросоюз ввел санкции против главы ФСБ и замглавы администрации президента
Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Ранее европейские специалисты установили, что политик был отравлен веществом группы «Новичок»
Минздрав зарегистрировал препарат ремдесивир для лечения коронавируса
лекарства
Минздрав зарегистрировал препарат ремдесивир для лечения коронавируса
Ранее компания «Фармасинтез» сообщила о регистрации «Ремдесивира» и готовности выпускать лекарство под торговой маркой «Ремдеформ» в случае снятия действующего патентного ограничения
Сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко из солидарности с протестующими белорусами
Александр Лукашенко
Сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко из солидарности с протестующими белорусами
Речь идет о лайнере Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который накануне совершил посадку в аэропорту Фульсбюттель
Препарат против коронавируса с недоказанной эффективностью внесли в список ЖВЛ
коронавирус
Препарат против коронавируса с недоказанной эффективностью внесли в список ЖВЛ
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что препараты против коронавируса внесут в перечень жизненно важных лекарств. После этого стоимость препаратов от COVID-19 пересмотрят
Немецкие эксперты считают, что яд Алексею Навальному подмешали в чай в аэропорту Томска
Алексей Навальный
Немецкие эксперты считают, что яд Алексею Навальному подмешали в чай в аэропорту Томска
Немецкие эксперты считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» в аэропорту Томска перед вылетом в Москву
Авторская колонка
Лукашенко в СИЗО – беспредельный цинизм и прямой шантаж
Александр Лукашенко поставил перед белорусами неразрешимую моральную проблему. Но моральные проблемы вообще неразрешимы, пора бы признать это вслух, – потому что мораль не одна. У Бога одна, у человека другая, у начальника третья.
Быков Дмитрий
Владимир Путин снял часть санкций с Украины
санкции против украины
Владимир Путин снял часть санкций с Украины
Согласно указу президента, ограничения на поставку товаров снимут с компаний «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината
Евросоюз включил в «список Навального» главу ФСБ Александра Бортникова
антироссийские санкции
Евросоюз включил в «список Навального» главу ФСБ Александра Бортникова
В санкционном списке, который подготовили и согласовали члены Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, значится имя директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова
Покупатели новых iPhone 12 останутся без бесплатных наушников и адаптера питания
Apple
Покупатели новых iPhone 12 останутся без бесплатных наушников и адаптера питания
На сайте производителя сообщается, что комплект новых смартфонов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max будет состоять из смартфона и нового зарядного кабеля USB-C/Lightning, который пришел на замену провода USB-A
Евросоюз согласовал «список Навального»
антироссийские санкции
Евросоюз согласовал «список Навального»
Комитет постоянных представителей государств в Евросоюзе согласовал санкции в отношении шести российских граждан из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок»
В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 231 человек и составило 1 340 409 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19
В Севастополе из-за отсутствия осадков запасов воды хватит ровно на 81 день
Крым
В Севастополе из-за отсутствия осадков запасов воды хватит ровно на 81 день
В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Если в городе и его окрестностях не выпадет большого количества осадков, то воды хватит всего на 81 день
Общество
В Минздраве сообщили о заполнении коек для коронавирусных пациентов на 90%
Напомним, что в России уже несколько недель продолжается рост числа новых заражений COVID-19. По данным на 13 октября, в стране выявили 13 868 новых случаев и зафиксировали 244 смерти
Денег нет, но вы лечитесь
лекарства
Денег нет, но вы лечитесь
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» заявил, что все россияне должны иметь возможность получать лекарства по рецепту врача бесплатно
Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль
валюта
Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль
Центробанк России сообщил о планах создать цифровой рубль, который должен стать третьим платежным средством в стране. Окончательное решение о выпуске цифрового валюты пока не принято, так как для этого необходимы общественные консультации