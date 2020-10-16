Петербургский медцентр объявил закупку частей человеческих тел на 12,8 млн рублей
Медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге разместил заявку на покупку частей человеческого тела общей стоимостью 12,8 млн рублей. Медцентру нужны торсы, ноги и руки
Медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге разместил заявку на покупку частей человеческого тела общей стоимостью 12,8 млн рублей. Медцентру нужны торсы, ноги и руки, сообщает «Интерфакс».
В списке указаны шесть замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 торса (шесть из них — с головами). В Центре имени Вредена указали, что части человеческих тел будут использоваться в качестве учебных пособий для будущих хирургов и травматологов.
Директор центра Рашид Тахилов сообщил, что такой заказ делается один раз в полтора-два года, и обычно материал поступает из-за границы.
Напомним, что ранее Санкт-Петербург потрясли два громких случая с убийствами и расчленением трупов. Так, в 2019 году был задержан профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил свою сожительницу, расчленил ее тело и пытался утопить останки в реке Фонтанка.
В 2020 году в северной столице задержали жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которая убила мужа из ревности, расчленила его и пыталась избавиться от трупа.