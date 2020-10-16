В Москве пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в общественный транспорт
В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса пассажиров без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) перестанут пускать в общественный транспорт, даже если поездка уже была ими оплачена
Фото: twitter.com
В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса пассажиров без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) перестанут пускать в общественный транспорт, даже если поездка уже была ими оплачена.
В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы сообщается, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в общественном транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Проверки станут чаще, а в них будут участвовать правоохранительные органы.
Столичные чиновники также сообщили, что на транспорте будут регулярно проводиться дезинфекция, медосмотры для водителей и машинистов перед каждым рейсом, а также тестирование не менее 10% персонала в течение каждых 15 дней.