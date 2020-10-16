Юрист ФБК Любовь Соболь собралась в депутаты Госдумы и начала предвыборную кампанию
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь объявила о старте своей предвыборной кампании – она будет бороться за мандат депутата Государственной думы РФ
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь объявила о старте своей предвыборной кампании – она будет бороться за мандат депутата Государственной думы РФ.
Соболь создала именной сайт (soboll.ru) и опубликовала там свою предвыборную программу. Ее программа состоит из восьми пунктов и включает борьбу с коррупцией на госзакупках и с незаконным обогащением чиновников, проведение судебной реформы, защиту бизнеса, повышение уровня доходов граждан, улучшение питания в детсадах и школах, а также решение проблем Центрального административного округа Москвы.
На сайте открыт набор волонтеров, которые будут заниматься сбором подписей, агитацией и организацией различных мероприятий с участием юриста ФБК. Также Любовь Соболь открыла сбор пожертвований на проведение предвыборной кампании.
«Пожертвования собираются на карту моего мужа, Сергея Мохова. Мои счета заблокированы из-за действий Евгения Пригожина (прокремлевский бизнесмен)», - отметила Соболь.