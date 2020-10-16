Власти Севастополя из-за коронавируса закрыли кинотеатры и ограничили экскурсии
Власти Севастополя в связи с ростом заболеваемости приняли решение закрыть кинотеатры и театры, а также ограничить работу туристических экскурсий. Также вводятся ограничения на проведение свадеб
Власти Севастополя в связи с ростом заболеваемости приняли решение закрыть кинотеатры и театры, а также ограничить работу туристических экскурсий. Также вводятся ограничения на проведение свадеб.
Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас надо «запретить все зрелищные, публичные, досуговые и иные мероприятия» за исключением спортивных мероприятий на открытом воздухе, где задействовано не более 50 человек.
Кинотеатры и театры он предложил закрыть полностью, однако артистам разрешат проводить репетиции с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.
Местные гостиницы смогут принимать гостей только при условии, что те предоставят справку об отсутствии COVID-19. Тест постояльцы должны сдать не позднее пяти дней до заселения.
Указанные ограничения вводятся в Севастополе как минимум на две недели.
Ранее власти города сообщили, что в местных медучреждениях не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом. В этой связи пациентов с легкой формой COVID-19 будут отправлять лечиться домой.