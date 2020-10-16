В ОНК сообщили о болезни Сергея Фургала и отказе ему в медицинской помощи
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требуется медицинская помощь и компьютерная томография (КТ)
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требуется медицинская помощь и компьютерная томография (КТ), однако администрация СИЗО ему в этом отказывает.
Ева Меркачева рассказала, что Сергей Фургал страдает неким заболеванием, но не уточнила каким, поскольку экс-губернатор не давал на это своего согласия. Правозащитница сообщила в Instagram, что Сергею Фургалу необходимо сделать КТ, но следователь не передает необходимые документы от хабаровских врачей в лечебную часть «Лефортово».
Напомним, Сергей Фургал ранее выиграл губернаторские выборы, одержав победу над единороссом и кандидатом Кремля Вячеславом Шпортом. Новый глава Хабаровского края значительно сократил расходы бюджета на чиновников (в частности, запретил им летать бизнес-классом), уменьшил свою зарплату и лично проверял каждую госзакупку.
В июле 2020 года Фургала арестовали по обвинению в убийствах бизнесменов, совершенных на Дальнем Востоке еще в начале нулевых годов. После ареста президент Владимир Путин снял Фургала с занимаемой должности. Сам экс-губернатор своей вины не признает, а жители Хабаровска уже четвертый месяц ежедневно проводят митинги в его поддержку. Жители региона уверены, что дело против Сергея Фургала «политическое».