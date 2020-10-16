Отправленного в армию сотрудника ФБК не комиссуют из-за астмы по решению замглавы Минобороны
Замглавы Минобороны России Андрей Картаполов запретил командованию военной части на Чукотке комиссовать болеющего астмой сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова
Замглавы Минобороны России Андрей Картаполов запретил командованию военной части на Чукотке комиссовать болеющего астмой сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова. Об этом «МБХ медиа» рассказал экс-сотрудник ФБК, а сейчас технический директор redshieldvpn.com и globalcheck.net Владислав Здольников.
Здольников сообщил, что Ионов сейчас находится в гражданской больнице на Чукотке с пневмонией. Болен ли сотрудник ФБК коронавирусом, врачи ему не сообщают.
По словам молодого человека, командование его воинской части прямо заявило, что хочет его комиссовать, так как он не годен к службе в армии, однако не могут это сделать. Военное руководство призналось, что комиссовать Ионова не дает замминистра Картаполов. «Он постоянно звонит командирам его части и говорит о том, что отпускать его оттуда ни в коем случае нельзя», - рассказал Здольников.
Артем Ионов болен астмой и вынужден постоянно принимать лекарства, которые негативно влияют на сердце. «Служба для него — это ад, все это отнимает у него годы жизни», - отметил Владислав Здольников.
Напомним, 22 июня 2020 года Артема Ионова подкараулили возле дома и увезли на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области. При этом сотрудники военкоматов отказывались пускать к нему юристов.
Ионов подал иск о незаконности действий, с этого момента все действия по призыву должны были остановиться. Тем не менее, его насильно увезли служить в военную часть на Чукотке.
Позже суд признал законным призыв в армию сотрудника ФБК Артема Ионова, при этом отказав защите во всех ходатайствах. Представители призывной комиссии заявляли на заседании, что справка о болезни «была нечитаемой», а призыв был проведен на законных основаниях.