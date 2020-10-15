Анатолий Чубайс предложил вкладывать в венчурные фонды деньги пенсионеров
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил вкладывать деньги российских пенсионеров в стартапы, поскольку без этих денег никакого инновационного развития в стране не получится
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил вкладывать деньги российских пенсионеров в стартапы, поскольку без этих денег никакого инновационного развития в стране не получится.
В ходе своего выступления на стратегической сессии Центробанка, где обсуждали доклад о развитии альтернативных механизмов инвестирования, Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с «бассейном без воды», сообщает «Московский комсомолец».
«Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», - заявил Чубайс, сравнив деньги пенсионеров с водой.
По словам главы «Роснано», использование средств НПФ на венчурном рынке является «единственным реалистичным способом» в развитии инвестирования в России «сдвинуть проблему с мертвой точки».
Противники данной инициативы отметили, что вкладывать деньги в рискованный венчурный рынок можно, если у тебя есть лишние средства, однако российские пенсионеры к этой категории людей никак не относятся. Кроме того, Анатолию Чубайсу припомнили, что ни один из его проектов так и не был успешно реализован.