15 октября 2020, 17:11
Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и полпредам проверить качество школьного питания
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и своим полномочным представителям отчитаться в ноябре о том, насколько качественное питание получают школьники
Фото: primamedia.ru
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и своим полномочным представителям отчитаться в ноябре о том, насколько качественное питание получают школьники.
Согласно поручению главы государства, Роспотребнадзор должен проводить внеплановые проверки школ и поставщиков питания для младших классов.
В свою очередь полпредам в федеральных округах президент поручил следить за питанием школьников и студентов колледжей, а именно проверять качество продуктов и финансирование, которое выделено из бюджета на школьное питание.
Первый доклад об итогах проверок Роспотребнадзор должен представить до 15 ноября.
Напомним, что с 1 сентября 2020 года учащиеся начальных классов во всех российских школах начали получать бесплатное горячее питание.