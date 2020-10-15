Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Бортникова, Ярина и Пригожина
Великобритания присоединилась к санкциям Евросоюза из-за отравления Алексея Навального. Также Лондон ввел персональные санкции против прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина из-за его причастности к деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии
Великобритания присоединилась к санкциям Евросоюза из-за отравления Алексея Навального. Также Лондон ввел персональные санкции против прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина из-за его причастности к деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии.
Напомним, что в европейский «список Навального» вошли глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, еще один высокопоставленный сотрудник АП Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны России Павел Попов и Алексей Криворучко.
Под санкции также попал и Государственный НИИ органической химии и технологии, который в период СССР занимался разработкой боевого отравляющего вещества «Новичок». Именно вещество этой группы военные вирусологи обнаружили в организме Алексея Навального.
Евгений Пригожин в беседе с «Интерфаксом» выразил сожаление из-за включения в санкционный список и заявил, что не имеет «бизнес-интересов» в Ливии.